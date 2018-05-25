İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uçuş trafiğini olumsuz etkiliyor. 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inecek uçaklar havada tur atıyor.

SEFERLER OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre; Atatürk Havalimanı'nda uçak seferleri elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor. CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar iniş için yaklaşma yapamayınca havada tur atmak zorunda kalıyor. Uçakların iniş yaklaşma rotalarında ve iniş pistinde de değişiklik yapıldı. Pilotlar CB bulutlarına yakalanmamak adına iniş yaklaşmalarını CB bulutlarına göre belirlendi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geliyor.



