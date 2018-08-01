İstanbul’da laf atma kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Zeytinburnu'nda bir grup yabancı uyruklu gencin sokak üzerinde yürüyen genç bir kıza laf attığı iddiası üzerine kavga çıktı. Kızın akrabalarıyla gençler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bir grup yabancı uyruklu genç, dün gündüz saatlerinde sokak üzerinde yürüyen genç bir kıza laf attı.
KIZIN AKRABALARIYLA KAVGA
Kızın durumu söylemesi üzerine akrabaları sokağa geldi. Sokakta laf atan gençlerle başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.