İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte MLKP adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, kentte eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.