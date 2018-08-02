Polis, 'change' adı verilen dolandırıcılık olayının fark edilmesinin çok zor olduğunu, çok ucuza satılan araçlar konusunda dikkatli olunmasını, alınan araçların dikkatli bir şekilde kontrol ettirilmesini ve araçların güvenilir kişi ya da şirketlerden alınması konusunda vatandaşları uyardı.





Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Başakşehir'de oto tamirciliği yapan bir kişi belirlendi. Oto tamircisi takibe alındı. Oto tamircisinin hurdaya çıkan araçları bulduğu daha sonra bağlantıya geçtiği hırsızlara benzer araç siparişi verdiği, çalınan araçlara da hurda araçların şaselerini takarak piyasaya sürdüğü belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından oto tamircisi Sertan A.(32) dün gözaltına alındı. Şaseleri değiştirilen 6 aracın satıldığı kişiler bulunarak araçlara el konuldu. Araçlar gerçek sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

DOLANDIRICILIĞIN ADI: CHANGE

Şüpheli Sertan A., Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polis, 'change' adı verilen dolandırıcılık olayının fark edilmesinin çok zor olduğunu, piyasasına göre çok ucuz satılan araçlar konusunda dikkatli olunmasını, alınan araçların dikkatli bir şekilde kontrol ettirilmesini ve araçların güvenilir kişi ya da şirketlerden alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Hürriyet / AA