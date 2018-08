Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri, sinemanın ilk dönemine adanmış Türkiye’deki ilk ve tek film festivali olarak beşinci yılını kutlamaya hazırlanırken diğer etkinliklere ve bireylere ilham vermeye devam ediyor. 5 – 9 Aralık tarihlerinde beş güne ve mekana yayılacak festival, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkısı, Cineteca di Bologna ve Eye Filmmuseum ortaklığıyla gerçekleşecek. Ana teması ‘teknoloji’ olarak belirlenen festivalde hem bir teknolojik yenilik olarak sinemanın doğuşu hem de günümüzün restorasyon, korumacılık ve dijitalleşme gibi konuları gündeme getirilecek. Her zaman olduğu gibi tüm filmler en son restorasyonlu haliyle gösterilecek ve filmlere canlı müzik eşlik edecek.

PROGRAMDA ÖNE ÇIKANLAR

Bu yılın programındaki Diva Filmleri bölümünde Asta Nielsen’ın filmleri seyirciyle buluşacak. Danimarka’da doğan ve Almanya’da birçok film yapan Nielsen’in dünya çapında bir yıldız olmasına yol açan Afgrunden (Uçurum / The Abyss, 1910) öne çıkan filmler arasında. Her yıl olduğu gibi sessiz sinema döneminin vazgeçilmez isimleri Charlie Chaplin ve Buster Keaton’ın herkesi güldürecek filmleri de programda. İlk yılından itibaren özenle hazırlanan “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler” bölümü ise yine sosyal tarih açısından eşsiz birer belge değeri taşıyan filmleri perdeye taşıyacak. Programda ayrıca Polonya’da bulunup geçen yıl restore edilen 1929 Alman yapımı bir Sherlock Holmes uyarlaması Hund der Baskervilles (Baskervillerin Köpeği), Fransız avangart yönetmen Marcel L’Herbier’den 1924 yapımı L’inhumaine (Zalim Kadın / The Inhuman Woman) ve bu yıl ilk kez Sovyet sinemasından 1928 yapımı Oblomok Imperii (İmparatorluk Kalıntısı / Fragment of an Empire)

gibi önemli fakat az bilinen yapımlar yer alacak.

Festivalde yurt dışından ve ülkemizden hem sessiz sinema hem de kendi alanında isim yapmış müzisyenler filmlere canlı olarak eşlik edecek. Müzisyenler arasında, geçtiğimiz yıllarda festivale katılan ve uluslararası sessiz sinema dünyasında çok iyi tanınan Stephen Horne ve Frank Bockius da olacak. Ayrıca tüm filmlerden önce, yerli ve yabancı, sessiz sinema alanında uzman, araştırmacı, yazar ve küratörler sunumlar yapacak. Ülkemiz dahil dünyanın farklı bölgelerindeki film arşivlerinden bir araya getirilen filmlerin tamamı, seyirciyle ilk kez buluşacak. Bu yılki festivalin biletleri Kasım ayında Biletix üzerinden satışa çıkacak.