Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksici, aracını Kasımpaşa'da yol kenarına park etti. Ayakta durmakta zorlanan kişinin yanına bir meslektaşı gitti. Diğer taksici, bonzai içtiği sanılan şoförün bu halini cep telefonuyla kameraya aldı.

'ARACIMA BİNEN YOLCUNUN VERDİĞİ SİGARA YÜZÜNDEN' DEDİ!

Uyuşturucu etkisi altındaki taksicinin, aracına binen bir yolcu tarafından verilen sigarayı içtikten sonra bu hale geldiğini savunduğu iddia edildi.

DURAKTAN ATILDI, ARACI ELİNDEN ALINDI

Çalıştığı aracın kiralık olduğu öğrenilen taksi şoförü, bu halinin görüntülenmesinin ardından hem çalıştığı duraktan atıldı hem de kiralık olan aracı, araç sahibi tarafından elinden alındı.

DHA