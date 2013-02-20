İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, yeni tarifeye göre taksimetre açılış fiyatı 2 lira 70 kuruştan, 2 lira 95 kuruşa çıkacak. Kilometre başına fiyat da 1 lira 73 kuruş yerine 1 lira 83 kuruş olacak.

Daha önce ücretsiz olan ilk 5 dakikada bekleme süresi de paralı olacak. Yolcular, beklenen her dakika için 30 kuruş ödeyecek.

Zammın cuma günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ntvmsnbc