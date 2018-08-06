İstanbul’da tozu dumana kattılar

Sinan Erdem Spor Salonu’nun açık otoparkında düzenlenen organizasyonda daha önce görülmemiş engelleri ustalıkla aşan 23 pilot, tribünleri dolduran 10 bine yakın seyirciye unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan İbrahim Yücebaş 400 tam üzerinden 338 puan almayı başararak birinci oldu. Kemal Özhaseki ikinci sırada yer alırken, podyumun son basamağını Özer Mollamehmetoğlu kaptı.

Bu sonuçların ardından Yücebaş, 23 Eylül’de Lübnan’da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne katılarak Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Otomobil sporlarının en dikkat çeken dallarından biri olan drift branşının Türkiye’deki en büyük organizasyonu Red Bull Car Park Drift, İstanbul’da düzenlendi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nun açık otoparkında gerçekleşen organizasyonda pilotlar tozu dumana kattı. 23 pilotun yarıştığı etkinliği 10 bine yakın seyirci yerinden izledi.

Etkinliğin sportif direktörü dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali gösteri sürüşleri yaptı.

Falken lastiklerinin kullanıldığı etkinliğin kazananı 400 tam puan üzerinden 338 puan almayı başaran İbrahim Yücebaş oldu. İkinci sırada Kemal Özhaseki, üçüncü sırada ise Özer Mollamehmetoğlu yer aldı. Böylece İbrahim Yücebaş 23 Eylül’de Lübnan’da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde dünyanın en iyi pilotlarıyla karşılaşmaya hak kazandı.

‘En uzun drift süresine sahip sporcu’ unvanına sahip olan Feghali, organizasyon hakkında, “2018’de Red Bull Car Park Drift’in Türkiye’de yapılacağını duyunca çok heyecanlandım. Bugün İstanbullularla birlikte unutulmaz bir yarış yaşadık. Parkurlardaki engeller tüm dünyada aynı şekilde uygulanıyor. Türkiye’de drifte ilgi oldukça büyük. Biz de bugün Türkiye’de global standartlarda bir drift yarışına tanıklık ettik. Oldukça heyecanlıydı…” açıklamasını yaptı.

Yarışmada başarılı olan isimlerin ödüllerini TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı, Drift Kulübü Başkanı Burak Ünal ve Drift Kulübü Başkan Yardımcısı Neşat Şutova verdi.



