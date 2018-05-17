İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Maltepe’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik Gülsuyu Mahallesi’ndeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat ekipleri ile polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.