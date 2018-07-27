Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Cihangir Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın en üst katında kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Daireye giren bir çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu. Cesedin 59 yaşındaki M.K’ye ait olduğunu belirleyen polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

DHA