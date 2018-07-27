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İstanbul'da vahşet! Çuvalın içinde elleri bağlı halde bulundu

İstanbul Avcılar’da bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine daireye giren polisler, çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu.

27 Temmuz 2018, Cuma 15:31 Son Güncelleme: 27 Temmuz 2018, Cuma 15:37
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Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Cihangir Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın en üst katında kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Daireye giren bir çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu. Cesedin 59 yaşındaki M.K’ye ait olduğunu belirleyen polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

DHA

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