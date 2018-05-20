Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Çankırı, Kastamonu'nun doğusu, Sivas'ın batısı ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Çankırı, Kastamonu'nun doğusu, Sivas'ın batısı ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji tarafından İstanbul için yapılan son hava durumu tahminine göre kuvvetli yağışlar saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında etkili olacak. Saat 12.00'dan sonra kuvvetli yağışlar yerini güneşe bırakacak.







