İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, bakanlık bünyesindeki müzeleri bu yıl 10 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesini beklediklerini bildirdi.

Yılmaz, Müzeler Haftası kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da, müze tescil belgesine sahip 91 müzenin bulunduğu bilgisini verdi.

İstanbul'a gelen turist sayısıyla müze ziyaretleri arasında bağlantı olduğunu vurgulayan Yılmaz, Ayasofya, Türk ve İslam Eserleri, İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Topkapı Sarayı ve Galata Mevlevihanesi müzeleri gibi Bakanlık bünyesindeki 19 müzenin ziyaretçi sayılarını şöyle aktardı:

"Bakanlığa bağlı müzelerin toplam ziyaretçi sayısı 2017'de 4 milyon 884 bin 790, 2016'da 3 milyon 815 bin 198 olmuştur. Bugüne kadar en yoğun ziyaretçi sayısının 2015'te 9 milyon 412 bin 353 olduğunu görüyoruz. İlk dört ayı kapsayan 2018 verilerine baktığımız zaman ise sadece Topkapı Sarayı Müzesi 800 bini geçmiş durumda. Bu durumda bugüne kadar en yüksek ziyaretçi sayısına sahip olan 2015'i geçeceğimizi ve 2018'de 10 milyonun üzerinde müze ziyaretçisinin olacağını düşünüyoruz."

"91 MÜZEMİZ İSTANBUL'DAKİ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 19 müzenin olduğunu dile getiren Yılmaz, "12'si TBMM Milli Saraylara ait müze, 3'ü TSK'ya ait müze, 4'ü Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait müze, 9'u İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait müze, 9'u üniversite ve diğer devlet kurumlarına ait müze ve 35'i özel müze olmak üzere toplamda 91 müzemiz İstanbul'daki ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor." diye konuştu.

Yılmaz, müze ziyaretçi sayılarının toplumun sahip olduğu kültürün bir yansıması olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişe ait olan hayata, duyguya, düşünceye, resme, edebiyata, yaşanmışlığa, kültür ve sanata ait pek çok obje müzelerde bir araya gelir ve geçmiş toplumların duygu, düşünce, yaşayış, üretim, sanat ve edebiyat gibi pek çok konuda ortaya koyduğu birikimi yansıtır. Dolayısıyla müze kültürü toplumların tarihi hafızalarıdır. Bu tarihi hafızanın bir arada estetik bir yaklaşımla ve profesyonel bir şekilde sunumu anlamına gelir. Müzeleri birer eğitim aracı olarak düşünebiliriz. Bu bağlamda müze yöneticilerinin de ziyaretçi sayısı kadar, ziyaretçi niteliğine önem vermesi gerekir."

"İSTANBUL MÜZECİLERİ BUNDAN SONRA DAHA SIK BİR ARAYA GELECEK"

Yabancı müze ziyaretçilerin, yerli ziyaretçi sayısından her zaman daha çok olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu anlamda müzecilik haftasındaki etkinlikler ve farklı çalışmalar bu farkındalığı oluşturmaya yöneliktir. Fakat yine de yeterli değil çünkü daha çok emek harcayıp zaman ayırmalı ve müzelerimizi tanıtmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Coşkun Yılmaz, Müze Yöneticileri Koordinasyon Toplantısı düzenlendiğini hatırlatarak, müzelerin tanıtılmasının önemli olduğunu vurguladı. Müzeleri tanıtmaya yönelik çalışmaların başlayacağı bilgisini veren Yılmaz, şunları aktardı:

"İstanbul Valiliğimizin talimatıyla bir web sitesi kurma kararı aldık, böylece her müzenin daha etkin bir şekilde tanıtılması sağlanacak. 22-23 Mayıs'ta 1. İstanbul Müzeleri Çalıştayı düzenliyoruz. Bu çalıştayımızda İstanbul müzelerinin ortaya koymuş olduğu çalışmaları, mekan düzenlemelerini ve yeni keşifleri anlatıp değerlendireceğiz. İstanbul müzecileri bundan sonra daha sık bir araya gelecek ve İstanbul müzelerinin tanıtımı konusunda ortak bir çaba sarf edeceğiz."

"TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ 01.30'A KADAR AÇIK"

Ramazan ayına özel etkinliklerin yer aldığını aktaran Yılmaz, "Ramazanın, mekanın ve İstanbul'un ruhuna uygun, üstelik Türk-İslam tarihinin en muazzam birikimini yansıtan bir müzenin, insanların yoğun ve hareketli olduğu biz zamanda kapatılmaması gerektiği için bakanlığımız yeni bir karar aldı. Müzecilik tarihinde ve İstanbul'da ilk defa Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni ramazan boyunca 01.30'a kadar açık tutacağız. Ramazanda Sultanahmet'te canlı bir hayat varken, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin kapalı olmaması gerekiyordu." şeklinde konuştu.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunun haricinde de Beyazıt Devlet Kütüphanesi artık 24 saat açık kütüphane olarak çalışmaya devam ediyor. Buradaki 'Kütüphanede bir gece' etkinliğimizi, ramazan süresince Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde de gerçekleştireceğiz. Aynı kütüphanemizdeki gibi ilim, fikir, düşünce, edebiyat ve sanat dünyasının etkin isimlerini müzemizde ağırlayıp 'Müzede bir gece' adıyla sabaha kadar çaylı-simitli ve sahurlu sohbet edeceğiz."

Yılmaz, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ramazanın ruhuna uygun hat eserlerinin yer aldığı çalışmaların sergileneceğini dile getirdi.