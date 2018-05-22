İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya 15 otobüs hibe edildi.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerince (İETT) hibe edilen otobüsler ve yedek parçaları, düzenlenen törenle Saraybosna Kamu Toplu Taşıma Şirketine (GRAS) teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle Saraybosna'ya getirilen otobüslerin teslim törenine, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, İBB Meclis Üyesi İsmail Hakkı Turunç ile Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanı Mujo Fiso ve GRAS Müdürü Avdo Vatric de katıldı.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı konuşmada, kalkınma ve refah bakımından Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'e önem verdiğini belirterek bu hususların istikrar ve huzurun da garantisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Saraybosna'ya yaptığı ziyarete de değinen Koç, "O günkü temaslarda, bu hususlar zaten ele alınmıştı. Türkiye, Bosna Hersek'in birliğine, bütünlüğüne, istikrarına ve kalkınmasına önem veriyor. İki gün sonra somut olarak sahada 15 otobüsle bunun arkasında durduğu açıkça görülüyor." dedi.

Ulaştırma Bakanı Fiso da hibe edilen otobüsler sayesinde Saraybosnalıların ulaşım konusunda daha rahat edeceğini kaydederek otobüslerin teknik bakımdan geçtiğini ve güvenli olarak kullanıma hazır olduğunu ifade etti.

"BOSNA HERSEKLİLERLE GÖNÜL BAĞIMIZ OKYANUSLARDAN DAHA DERİN"

İBB Meclis Üyesi Turunç da talep olduğu için dünyanın birçok ülkesine otobüs yardımında bulunduklarını belirterek bugüne kadar en fazla Bosna Hersek'e otobüs hibe edildiğini söyledi.

Otobüs yardımları dışında da Saraybosna ile farklı projeler yaptıklarına işaret eden Turunç, "Bosna Hersek ve Bosna Herseklilerle gönül bağımız okyanuslardan daha derin, dağlardan daha yüksek ve çelikten daha kuvvetlidir." dedi.

GRAS Müdürü Vatric de otobüs yardımıyla Saraybosna'da toplu taşımanın gelişimine önemli katkı sağlandığını vurgulayarak otobüslerin en kısa zamanda hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin de İstanbul ile Saraybosna'nın kardeş belediyeler olduğunu vurgulayarak bugüne kadar birçok ortak proje gerçekleştirildiğini ifade etti.

TİKA'nın teknik destek noktasında yardımcı olduğunu belirten Çetin, ihtiyaç duyduğu her alanda Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bugün teslim edilen 15 otobüsle İstanbul'dan Saraybosna'ya gönderilen toplam otobüs sayısı 60'a ulaştı.