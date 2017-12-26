Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

İstanbullu Gelin 31.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin son bölümün ardından, İstanbullu Gelin 31.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. İstanbullu Gelin son bölümde; Süreyya, Faruk ve Begüm üçgenine bomba gibi düşecek bir gelişme yaşandı. Geçmişi ile şaşırtan Can'ın asıl amacı anlaşıldı mı? Peki, İstanbullu Gelin 31.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

26 Aralık 2017, Salı 11:00
İstanbullu Gelin 31.bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin son bölümde; konak halkı büyük bir coşkuyla bir araya gelir. Emir'in de katıldığı büyük aile çekilişi akşamı beklenmedik şekilde sonlanır.

Annesinin bir sevgilisinin olduğunu duyan Emir, evden kaçarak herkesin yüreğinin ağzına getirir.

Onu bulan ve ailesine teslim eden Can adeta kahraman olurken, Begüm'ün öfkesi Faruk ve ailesinin üzerine çöker.

Diğer bir yandan yurtdışından gelen Figen, kardeşindeki tuhaflığı fark eder. Süreyya'ya olan hisleri sadece Can'a değil herkesin hayatına kara bulut gibi çöker.

Peki, İstanbullu Gelin 30.bölümün ardından, İstanbullu Gelin 31.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İstanbullu Gelin 30.bölümün ardından, 31. bölüm fragmanı yayınlandı.

Konakta birlikte yenen yemek ve Esma'nın piyanosu eşliğinde söylenen şarkı yeni bölümün son derece sıcak bir atmosferde geçeceğini de gösteriyor.

Faruk ve Süreyya arasındaki sıcak diyaloglar ve ev halkının samimi yılbaşı kutlamaları yine fragmana damga vuruyor..

İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜM FRAGMANI-İZLE

Ceren Moray kimdir, kaç yaşında?

Ceren Moray kimdir, kaç yaşında?
Gamze Özçelik Kudüs'te

Gamze Özçelik Kudüs'te
Ozan Güven: Üstüne bir bardak su içtim

Ozan Güven: Üstüne bir bardak su içtim
Son dakika... Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti

Son dakika... Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti
Azra Akın: Şu an hamile değilim

Azra Akın: Şu an hamile değilim
20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor

20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor
Vatanım Sensin'in 39. bölümüne konu olan İsmet İnönü kimdir? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Vatanım Sensin'in 39. bölümüne konu olan İsmet İnönü kimdir? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
Kanal D’de yılbaşı sürprizi

Kanal D’de yılbaşı sürprizi
Defne Samyeli'nin kızı Derin, yağlı yediği için üşümüyormuş!

Defne Samyeli'nin kızı Derin, yağlı yediği için üşümüyormuş!
Önder Fırat spiker Bahar Feyzan ile aşk mı yaşıyor?

Önder Fırat spiker Bahar Feyzan ile aşk mı yaşıyor?
Peker Açıkalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde ameliyat oldum

Peker Açıkalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde ameliyat oldum