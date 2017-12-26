YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜM FRAGMANI-İZLE

Çiğdem Saltık

son bölümde; konak halkı büyük bir coşkuyla bir araya gelir. Emir'in de katıldığı büyük aile çekilişi akşamı beklenmedik şekilde sonlanır.Annesinin bir sevgilisinin olduğunu duyan Emir, evden kaçarak herkesin yüreğinin ağzına getirir.Onu bulan ve ailesine teslim eden Can adeta kahraman olurken, Begüm'ün öfkesi Faruk ve ailesinin üzerine çöker.Diğer bir yandan yurtdışından gelen Figen, kardeşindeki tuhaflığı fark eder. Süreyya'ya olan hisleri sadece Can'a değil herkesin hayatına kara bulut gibi çöker.Peki, İstanbullu Gelin 30.bölümün ardından, İstanbullu Gelin 31.bölüm fragmanı yayınlandı mı?ün ardından,yayınlandı.Konakta birlikte yenen yemek ve Esma'nın piyanosu eşliğinde söylenen şarkı yeni bölümün son derece sıcak bir atmosferde geçeceğini de gösteriyor.Faruk ve Süreyya arasındaki sıcak diyaloglar ve ev halkının samimi yılbaşı kutlamaları yine fragmana damga vuruyor..