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İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı yayınlandı (Konaktan taşınıyoruz)

İstanbullu Gelin disizi 33. bölümüyle yine nefes kesti. Esma ve Reyhan'ın kulübede ateş altında kalması ortalığı kızıştırırken; Esma'nın Faruk'a yaptığı itiraf şok etkisi yarattı. Peki, heyecanı doruklara çıkaran İstanbullu Gelin son bölümün hemen ardından, İstanbullu Gelin 34.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

23 Ocak 2018, Salı 10:54
İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı yayınlandı (Konaktan taşınıyoruz)
İstanbullu Gelin dizisinde son bölümde, Esma'nın gerçekleri öğrenmesini hazmedemeyen Reyhan onu Garip'in kulübesine çağırmış ve orayı ateşe vermişti. Hem kendi canına hem de Esma'nın canına kast eden Reyhan'ın tavrı başta Adem olmak üzere herkesin bu bilmecenin üzerine gitmesine neden oldu. İpuçlarını takip eden Faruk'u durduracak olan ise, Esma'nın Garip ile olan münasebetini açıklamasıyla oldu.

İstanbullu Gelin dizisinin 33. bölüm finaline damga vuran bu sahne yeni bölüm için merakları daha da artırdı.

Diğer bir yandan Süreyya bir yandan Esma ile arayı düzeltmenin hazzına varırken, bir yandan da Can'ın hastalıklı tavırları ile çıkmaza girdi. Can'ın bu düşünceleri için Begüm'ü uyarmak isteyen Süreyya, bu hamlesi ile tehlikenin çok daha büyük olduğunun farkına vardı.

Peki, heyecan dolu İstanbullu Gelin son bölümün ardından merakla beklenen İstanbullu Gelin 34.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İSTANBULLU GELİN 34. BÖLÜM FRAGMANI:

İSTANBULLU GELİN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Fırat Tanış ve daha birçok oyuncunun rol aldığı İstanbullu Gelin dizisinin 34. bölümü 26 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.

 


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