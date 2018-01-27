'İstanbullu Gelin' dizisinde Süreyya karakterini canlandıran Aslı Enver, dün akşam seslendirdiği şarkı ile ekran başındakilere müzik ziyafeti yaşattı" />

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İstanbullu Gelin 34. bölümde Aslı Enver, söylediği şarkıyla ekran başındakileri mest etti

'İstanbullu Gelin' dizisinde Süreyya karakterini canlandıran Aslı Enver, dün akşam seslendirdiği şarkı ile ekran başındakilere müzik ziyafeti yaşattı

27 Ocak 2018, Cumartesi 15:55
İstanbullu Gelin 34. bölümde Aslı Enver, söylediği şarkıyla ekran başındakileri mest etti
Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisindeki oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Aslı Enver, sesiyle de herkesi mest ediyor.

Dizinin dün akşam yayınlanan 34. bölümünde Aslı Enver'in canlandırdığı Süreyya karakteri, Selami Şahin'in "Seninle Başım Dertte" şarkısını söyledi.

Aslı Enver'in şarkı söylediği anlar sosyal medyada şu yorumların yapılmasına neden oldu:

-Asıl bizim başımız seninle dertte!
-Hem kendi güzel hem sesi güzel.
-O nasıl bir güzellik.
-Sesine kurban be.
-Yetenek başka bir şey.


İŞTE ASLI ENVER'İN ŞARKI SÖYLEDİĞİ O ANLAR...





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İSTANBULLU GELİN 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?


Esma’nın itiraflarıyla konakta yer yerinden oynar. Süreyya, Faruk’u sakinleştirmek için beklenmedik bir hamle yapar. Duygusal açmazlarda olan Fikret sonunda patlar. Murat’ın kontrolsüz öfkesi tatsız bir olaya sebebiyet verir.

Neşeli bir haber duyanları sevince boğar. Can, sürpriz bir isimle sonuçları çok tehlikeli olacak bir ortaklık kurar. Osman, annesinden duydukları ile yıkılır. Faruk gelen bir telefonla bunca zamandır engellemeye çalıştığı felaketin gerçekleşmiş olduğunu anlayacaktır.




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