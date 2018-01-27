İstanbullu Gelin 34. bölümde Aslı Enver, söylediği şarkıyla ekran başındakileri mest etti

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin
dizisindeki oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Aslı Enver, sesiyle de herkesi mest ediyor.
Dizinin dün akşam yayınlanan 34. bölümünde
Aslı Enver'in canlandırdığı Süreyya karakteri, Selami Şahin'in "Seninle Başım Dertte"
şarkısını söyledi.
Aslı Enver'in
şarkı söylediği anlar sosyal medyada şu yorumların yapılmasına neden oldu:
-Asıl bizim başımız seninle dertte!
-Hem kendi güzel hem sesi güzel.
-O nasıl bir güzellik.
-Sesine kurban be.
-Yetenek başka bir şey.
Esma’nın
İŞTE ASLI ENVER'İN ŞARKI SÖYLEDİĞİ O ANLAR...
itiraflarıyla konakta yer yerinden oynar. Süreyya, Faruk’u
sakinleştirmek için beklenmedik bir hamle yapar. Duygusal açmazlarda olan Fikret sonunda patlar. Murat’ın kontrolsüz öfkesi tatsız bir olaya sebebiyet verir.
Neşeli bir haber duyanları sevince boğar. Can
, sürpriz bir isimle sonuçları çok tehlikeli olacak bir ortaklık kurar. Osman, annesinden duydukları ile yıkılır. Faruk
gelen bir telefonla bunca zamandır engellemeye çalıştığı felaketin gerçekleşmiş olduğunu anlayacaktır.
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