İstanbullu Gelin 36. bölümde Defne Samyeli rüzgarı esecek!



İSTANBULLU GELİN FRAGMAN VİDEOSU VE 36. BÖLÜM ÖZETİ



DEFNE SAMYELİ'NİN RÜZGARIN AZİZLİĞİNE UĞRADIĞI ANLAR...

DEFNE SAMYELİ KİMDİR? (İSTANBULLU GELİN GARİP'İN ESKİ EŞİ)

Defne Samyeli sahneye geri döndü

İstanbullu Gelin 34. bölümde Aslı Enver, söylediği şarkıyla ekran başındakileri mest etti

İstanbullu Gelin'in genç aşıkları evlenecek

Elif Bayram

son bölümdecephesinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkmış çocuklar olası ilişkinin önüne geçmeye çalışmıştı. Öte yandan şirketin hisselerinin bir bölümünün yabancı bir adama devredilmesiyle yönetim kuruluna farklı bir ismin daha dâhil olacağı ortaya çıkmıştı.Peki, İstanbullu Gelin’de 9 Şubat Cuma günü hangi gelişmeler yaşanacak?Bu hafta sevilen diziyeeski eşi ile birlikte gerçekleştireceği ziyaret damga vuracak. Defne Samyeli’nin canlandıracağı karakterin konağa girişiyle birlikte başta Süreyya ve Esma olmak üzere herkes büyük şaşkınlık yaşayacak.ile olan ilişkisini onaylamayan ve o adamın hiçbir zaman konağa giremeyeceğini söyleyen çocukları da yaşananları anlamlandırmaya çalışacak.17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatyalı bir ailenin ikinci kızı olarak İstanbul’da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu. 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box’ın ya da sonraki adıyla İnter Star’ın güzellik yarışmasındaoldu. Ardından Senegal’deki Avrupa Güzellik Yarışması’nda dördüncü oldu. Ancak yarışmanın birincisinin elenmesiyle Defne Samyeli yine üçüncülük tacını giydi.ekranlarındaadlı bir gençlik programı, ardından “Salı Pazarı” adlı program ile ekranlarda olmaya başladı. 1991 yılındakanalında Ümit Aktan ile birlikte sunduğu sabah programı “İyi Günler Türkiye” ile daha çok tanındı. Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. 1994 yılında ShowTV’de “Show’da Show” adlı bir eğlence programı yaptı. Defne Samyeli, 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi. 2003 yılında ikinci kızı Derin doğdu. 16 Ağustos 2015 tarihindedizisinin 9. sezon kadrosuna 'Ajan Zeynep’ olarak katıldı.