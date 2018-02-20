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İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Son bölüm izleme linki

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin'in geçtiğimiz gün 37. bölümü yayınlandı. Final sahnesiyle adeta izleyenleri gözyaşlarına boğan İstanbullu Gelin dizisinin 38. bölüm fragmanı da yayınlandı mı? Sorusu büyük bir heyecan içinde merak ediliyor. 37. bölümde Begüm'ün beynine tümör sıçradığı ve son kez ameliyat masasına yatacağını az bir ihtimal olarak ya yaşayacağını ya da öleceğini söyler. Bu acı haberi Faruk ile Süreyya ile paylaşır ve gözyaşları sel olur. İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuyla ilgili son ayrıntılar haberimizde...

20 Şubat 2018, Salı 16:46
İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Son bölüm izleme linki
Gerçek bir hayat hikayesinden televizyona uyarlanan İstanbullu Gelin dizisi 37. bölümüyle Cuma günü ekranlara geldi. 37. son bölüm izleyenleri adeta gözyaşlarına boğmuştu. Hemen ardından 38. bölüm fragmanı aratılmaya başlandı. Peki son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Begüm'ün hastalığının iyice ilerlemiş olması ve beynine sıçrayan tümör nedeniyle ölecek olması izleyenleri baya bir üzdü. Peki 38. bölümde neler olacak? Begüm karakterini canlandıran Özge Borak diziye ölerek veda edecek. 38. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Begüm öldükten sonra oğulları Faruk ile Süreyya'ya mı kalacak? merak edilen soruların cevapları 38. yeni bölüm fragmanında cevap buldu. Bir taraftan ise Akif ile Senem ilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya geldi. Senem Esma Hanım'ın kolyesini çalmış ve satmaya çalışırken Esma Hanım'a yakalanmıştı. Esma Hanım  Akif ile Senem'in evleneceğini söyleyeceğine Esma, Akif'e Senem ile ilgili gerçeği söyledi. Bakalım hamile olan Senem ile Akif'in ilişkileri 38. bölümde neler olacak? Büyük bir merakla beklenir hale geldi. Alınan son bilgilere göre 38. bölüm fragmanı hala yayınlanmadı. Özge Borak diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İSTANBULLU GELİN 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan İstanbullu Gelin'in 38. son yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde yer alacaktır. 



İSTANBULLU GELİN 37. BÖLÜMDE NELER OLDU? İZLEME LİNKİ

Yaşam savaşı veren Begüm ile Süreyya arasında buzlar eriyor! Osman'ın nişanında beklenmedik bir kriz patlak veriyor 
Süreyya ve Begüm arasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya evrilir. Esma’nın bohça alışverişi Siren’i hayretler içinde bırakır. Akif ve Senem ilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya gelirler. İpek kafasındaki tehlikeli planla Esra’nın karşısına çıkmaya hazırlanır. Osman’ın nişanı sırasında yaşanan bir olay Esma’yı utançtan yerin dibine geçirir. Sabaha karşı gelen korkunç bir haber konakta yeni bir dönemin başlamasına sebep olacaktır.

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ÖZGE BORAK DİZİYE BÖYLE VEDA ETTİ

İstanbullu Gelin'den ağlatan 37. Bölüm finali... Begüm karakterine can veren Özge Borak diziye böyle veda etti.


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