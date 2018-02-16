Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

​ İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

İstanbullu Gelin dizisin 38. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. 23 Şubat tarihinde ekrana gelecek İstanbullu Gelin dizisinde 38. bölümde neler olacak? Star TV'de ekrana gelen ve yayaınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören İstanbullu Gelin'nin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ayrıntılar haberimizde...
 

​ İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?
Star TV'de perşembe akşamları ekrana gelen İstanbullu Gelin, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Son bölümün ardından herkes 38. bölüm fragmanını merak etmeye başladı.  Peki İstanbullu Gelin'in 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İSTANBULLU GELİN 38. BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.

İstanbullu Gelin'in Dilara'sı Neslihan Arslan: İnsanlara bakışım değiştiİstanbullu Gelin'in Dilara'sı Neslihan Arslan: İnsanlara bakışım değişti

İstanbullu Gelin 36. bölümde Defne Samyeli rüzgarı esecek! İstanbullu Gelin 36. bölümde Defne Samyeli rüzgarı esecek!

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Süreyya ve Begüm arasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya evrilir. Esma'nın bohça alışverişi Siren'i hayretler içinde bırakır. Akif ve Senem ilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya gelirler. İpek kafasındaki tehlikeli planla Esra'nın karşısına çıkmaya hazırlanır. Osman'ın nişanı sırasında yaşanan bir olay Esma'yı utançtan yerin dibine geçirir. Sabaha karşı gelen korkunç bir haber konakta yeni bir dönemin başlamasına sebep olacaktır.

İSTANBULLU GELİN 37. BÖLÜM FRAGMANI




 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Christina Aguilera'nın 14 Şubat pozları ortalığı ortalığı karıştırdı

Christina Aguilera'nın 14 Şubat pozları ortalığı ortalığı karıştırdı
Beyaz Show'da Hilal ve Leon sürprizi! 16 Şubat 2018 Beyaz show konukları kimler?

Beyaz Show'da Hilal ve Leon sürprizi! 16 Şubat 2018 Beyaz show konukları kimler?
Gigi Hadid'in hastalığının adını açıkladı

Gigi Hadid'in hastalığının adını açıkladı
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyorlar mı? Sebebi ne?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyorlar mı? Sebebi ne?
Flaş! Nilüfer ameliyat oldu (Nilüfer kaç yaşında?)

Flaş! Nilüfer ameliyat oldu (Nilüfer kaç yaşında?)
Pelin Akil ve eşi Anıl Altan'dan geceye damga vuran fotoğraf

Pelin Akil ve eşi Anıl Altan'dan geceye damga vuran fotoğraf
Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol'la barıştı

Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol'la barıştı
Artık Aslıhan benim sevgilim değil, eşim olacak

Artık Aslıhan benim sevgilim değil, eşim olacak
Danla Bilic 500 bin TL'lik otomobil satın aldı

Danla Bilic 500 bin TL'lik otomobil satın aldı
Hacı Sabancı: İyi çekin, kilolu çıkmayayım

Hacı Sabancı: İyi çekin, kilolu çıkmayayım
Müge Boz'un değişimi (Hangi ünlüler estetik harikası?)

Müge Boz'un değişimi (Hangi ünlüler estetik harikası?)