​ İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

İSTANBULLU GELİN 38. BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin'in Dilara'sı Neslihan Arslan: İnsanlara bakışım değişti

İstanbullu Gelin 36. bölümde Defne Samyeli rüzgarı esecek!

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İSTANBULLU GELİN 37. BÖLÜM FRAGMANI

Çiğdem Saltık

'de perşembe akşamları ekrana gelen, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Son bölümün ardından herkes 38. bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Pekiyayınlandı mı?henüz yayınlanmadı.38. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.vearasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya evrilir.'nın bohça alışverişi'i hayretler içinde bırakırveilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya gelirler.kafasındaki tehlikeli planla'nın karşısına çıkmaya hazırlanır.'ın nişanı sırasında yaşanan bir olay'yı utançtan yerin dibine geçirir. Sabaha karşı gelen korkunç bir haber konakta yeni bir dönemin başlamasına sebep olacaktır.