​ İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Star TV
'de perşembe akşamları ekrana gelen İstanbullu Gelin
, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Son bölümün ardından herkes 38. bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki İstanbullu Gelin'in 38. yeni bölüm fragmanı
yayınlandı mı?
İSTANBULLU GELİN 38. BÖLÜM FRAGMANI
İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı
henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin
38. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.
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İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Süreyya
ve Begüm
arasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya evrilir. Esma
'nın bohça alışverişi Siren
'i hayretler içinde bırakır. Akif
ve Senem
ilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya gelirler. İpek
kafasındaki tehlikeli planla Esra
'nın karşısına çıkmaya hazırlanır. Osman
'ın nişanı sırasında yaşanan bir olay Esma
'yı utançtan yerin dibine geçirir. Sabaha karşı gelen korkunç bir haber konakta yeni bir dönemin başlamasına sebep olacaktır.
İSTANBULLU GELİN 37. BÖLÜM FRAGMANI
Çiğdem Saltık