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İstanbullu Gelin 38. bölümünde Begüm'ün ölüm sahnesi damga vurdu

Sevilerek izlenen İstanbullu Gelin'in 38. bölümün 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında izleyiciyi gözyaşlarına boğacak. Beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden Faruk'un eski sevgilisi Begüm ölüyor ve cenazesi kaldırılıyor. Oğlu Emir'in yaşadığı acı yürekleri paramparça edecek. Bu süreçte Faruk'un yanından hiçbir zaman ayrılmayan Süreyya'yı ise zor günler bekliyor olacak çünkü Emir, Süreyya'yı hiç istemeyecektir. İşte İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm geniş özeti ve fragmanı...

23 Şubat 2018, Cuma 13:58
İstanbullu Gelin 38. bölümünde Begüm'ün ölüm sahnesi damga vurdu
Senaryosuyla ve güçlü kadrosuyla izleyenlerin kalbine taht kurmayı başaran İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Begüm'ün cenazesi kaldırılıyor. Göz yaşların istemsizce akıp gideceği sahneler adeta gündeme damgasını vurdu. İstanbullu Gelin dizisinde Özge Borak'ın canlandırdığı Begüm akrakteri bildiğiniz üzere tümör beynine sıçramış ve yaşama ihtimali çok düşüktü. İstanbullu Gelin'in 38. Bölüm fragmanında ise Begüm'ün ölüm sahnesi yayınlanıyor. Geride oğlu Emir'i bırakıyor. Süreyya ile Faruk Emir'in anne acısını hafifletmeye çalışıyor ama nafile... Esma Sultan'ın Emir ile diyalogu ise yürek yakan cinsten. Begüm'ün ölümü sadece geride bıraktığı küçük oğlu Emir'i değil tüm aileyi etkiler. Cenaze töreninde Emir'in yakarışları herkesi yasa boğar. İstanbullu Gelin'in 37. Bölümünde hatırladığınız üzere Begüm Can ile birlikte oğluyla son günlerini geçirmişti ve oğlunun büyüklüğünü hayal etmişti bu duygu dolu sahne sosyal medyada da geniş yankı buldu. Milyonlarca kişi Begüm'ün ölmesini istemedi... Öte yandan Özge Borak İstanbullu Gelin dizisinden ayrılışını verdiği bir partiyle kutladı. Partiye dizi ekibinden birçok isim katıldı. Twitter ve Instagram hesabından da bir mesaj paylaştı. İzleyenlerin merak ettiği bir olay ise Senem ile Akif'in evlenip evlenmeyecekleri oldu. Karnı burnunda olan Senem'in geçmişteki yaptığı hata gün yüzüne çıkınca Akif adeta hayatının şokunu yaşadı. Ya sevgisi için devam edecek ya da terk edecek... Bakalım İstanbullu Gelin'in 38. bölümünde neler olacak? Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in aldığı İstanbullu Gelin son bölümünde bizleri neler bekliyor?

İSTANBULLU GELİN 38. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINDA

Yeni bölümü bu akşam yayınlanacak olan İstanbullu Gelin 38. bölüm 2. fragmanı yayında. Dizinin tüm bölümlerini ise sizler için yayınladık.



İSTANBULLU GELİN TÜM BÖLÜMLER

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için...



İSTANBULLU GELİN 38. BÖLÜMDE NELER OLDU

Süreyya’yı zor günler bekliyor! Begüm’ün ölümünün ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Emir’in yaşadığı acı Süreyya ile olan bağını da derinden etkiler. Süreyya zorlu bir dönemin başlangıcındadır. Can, Begüm’ün acısıyla mücadelede zorlanırken öfkeyle Faruk’a karşı harekete geçer. İpek, beklediği alakayı Esma’dan göremeyince iyice hırçınlaşır. Esma, tüm yaşananlarla güçlü durmaya çalışırken, Siren ortamı boş bırakmamaktadır. Her şeyin geçeceğine dair aileyle konuşma yapan Esma’nın sözü ise acı bir çığlıkla kesilecektir.

İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izleme linkiİstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izleme linki
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