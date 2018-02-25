İstanbullu Gelin 39. bölüm fragmanı yayınladı mı?

Peki, İstanbullu Gelin son bölümün ardından, İstanbullu Gelin 39.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

39. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çiğdem Saltık

Begüm'ün beklenmedik vedası başta Emir olmak üzere herkesi derinden sarsacaktır. Emir'in yaralarını sarmak isterken bir de onun öfkesi ile karşı karşıya kalan Süreyya'yı zorlu bir süreç beklemektedir.Öte yandan nişanda patlak veren Fikret ve İpek'in kavgası aile içine sızacaktır. Esma'nın Süreyya'yı örnek göstererek İpek'le kıyaslaması İpek'in biriktirdiği öfkesini perçinler. Bunun üzerine İpek, eline geçen ilk fırsatta Süreyya ve Esma'nın arasına dağlar dikecek o hamleyi yapar. Süreyya'nın öfkesi Esma'yı şoke ederken, olaya şahit olan Faruk da annesine gereken cevabı verir.dizisinde 38. bölüm finalinde ise, Süreyya'nın aniden fenalaşması herkesi telaşa düşürürken; bu bayılma büyük bir sürprizin habercisi oldu.henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin detayında yer alacaktır.Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Fırat Tanış ve daha birçok ünlü oyuncunun rol aldığı İstanbullu Gelin 39. bölüm 2 Mart Cuma günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.