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İstanbullu Gelin 39. bölüm fragmanı yayınladı mı?

İstanbullu Gelin dizisinde son bölümde, Begüm'ün ölümü her şeyi alt üst ederken, Süreyya'yı da zor günler beklemektedir. Bunun üzerinde aldıkları sürpriz haber Süreyya ve Faruk'un yüzünü güldürecektir. Peki, suların durulmadığı İstanbullu Gelin dizisinde son bölümün ardından, merakla beklenen İstanbullu Gelin 39.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

25 Şubat 2018, Pazar 17:01
İstanbullu Gelin 39. bölüm fragmanı yayınladı mı?
İstanbullu Gelin dizisinde 38. bölümde, Begüm'ün beklenmedik vedası başta Emir olmak üzere herkesi derinden sarsacaktır. Emir'in yaralarını sarmak isterken bir de onun öfkesi ile karşı karşıya kalan Süreyya'yı zorlu bir süreç beklemektedir.

Öte yandan nişanda patlak veren Fikret ve İpek'in kavgası aile içine sızacaktır. Esma'nın Süreyya'yı örnek göstererek İpek'le kıyaslaması İpek'in biriktirdiği öfkesini perçinler. Bunun üzerine İpek, eline geçen ilk fırsatta Süreyya ve Esma'nın arasına dağlar dikecek o hamleyi yapar. Süreyya'nın öfkesi Esma'yı şoke ederken, olaya şahit olan Faruk da annesine gereken cevabı verir.

İstanbullu Gelin dizisinde 38. bölüm finalinde ise, Süreyya'nın aniden fenalaşması herkesi telaşa düşürürken; bu bayılma büyük bir sürprizin habercisi oldu.

Peki, İstanbullu Gelin son bölümün ardından, İstanbullu Gelin 39.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisinin 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin detayında yer alacaktır.

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39. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Fırat Tanış ve daha birçok ünlü oyuncunun rol aldığı İstanbullu Gelin 39. bölüm 2 Mart Cuma günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.
 


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