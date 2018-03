İstanbullu Gelin 39. bölüm! Süreyya'nın hamile sahnesi

İSTANBULLU GELİN 39. BÖLÜM

Büşra Kamış

de heyecan yine doruktaydı. Gerçek bir hayat hikayesinden televizyona uyarlanan'de kara bulutlar dağılmaya başladı. 38. bölümünde Begüm'ün ölümü izleyiciyi gözyaşlarına boğmuş ve reytinglerde de büyük bir başarı elde etmişti.nün finalindeolduğu haberi Faruk ile Süreyya'yı sevinçten havalara uçurmuştu. İkinci hamileliği olan Süreyya bebeğine nazar gelmemesi için kimseye söylememe kararı alıyor. Diğer bir taraftan ise Fikret cephesinde işler bir hayli karışık. Eşini sekreteriyle aldatan Fikret'in aşkı ortaya çıkıyor ve konakta kıyamet kopuyor. Eşi İpek bebeğiyle birlikte konağı terk ediyor. İşte İstanbullu Gelin'in 39. son bölümünden detaylar. Star TV son bölüm izlemem linki ise haberimizde.İstanbullu Gelin 39. bölüm fragmanında Süreyya'nın hamile olduğu haberi çevresinde büyük sevinç yaşatıyor. Bu güzel haberi teyzesine ve arkadaşına veren Süreyya ile Faruk sevinçten havalara uçuyorlar. Her şeye rağmen aşklarına sahip çıkmayı başaran Süreyya ile Faruk, İstanbullu Gelin 39. Bölümünde adeta mutluluktan sarhoş oluyor. Bir bebekleri olacağını öğrenen çift bir süreliğine bu haberi saklamaya karar veriyor. Peki Boran Konağı’nda başka neler olacak? İşte yeni görüntüler ve son bölümü kaçıranlar için izleme linki haberimizdeBegüm’ün ölümünün ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Emir’in yaşadığı acı Süreyya ile olan bağını da derinden etkiler. Süreyya zorlu bir dönemin başlangıcındadır. Can, Begüm’ün acısıyla mücadelede zorlanırken öfkeyle Faruk’a karşı harekete geçer. İpek, beklediği alakayı Esma’dan göremeyince iyice hırçınlaşır. Esma, tüm yaşananlarla güçlü durmaya çalışırken, Siren ortamı boş bırakmamaktadır. Her şeyin geçeceğine dair aileyle konuşma yapan Esma’nın sözü ise acı bir çığlıkla kesilecektir.