İstanbullu Gelin 40. bölüm fragmanı (39. Son bölüm izle)

İSTANBULLU GELİN 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI





İSTANBULLU GELİN 39. BÖLÜM (SON BÖLÜM) NELER OLDU

Büşra Kamış

ü izlendikten sonrayayınlandı mı sorusu günün en çok merak edilen ve araştırılan konularından biri oldu.yayınlandı. Her bölümü ile izleyenleri heyecanlandıran İstanbuulu Gelin'in 39. bölümünde bildiğiniz üzere Süreyya'nın hamile olduğu haberinı almıştık. Diğer bir taraftan ise Emir'in anne acısı yürekleri burkuyordu. İstanbullu Gelin'in son bölümünde bir de şaşırtan gelişme yaşandı. Murat ailesine Bade ile evlenmek istediğini söylemiş, Esma Sultan ile bu haber karşısında adeta deliye dönmüştü. Bade'nin niyetinin para pul olduğunu zanneden Esma Sultan, Bade'nin konaktan gitmesi için adeta emirler yağdırıyordu. Bade ise evi terk ediyordu o sıra Murat şok bir hamle yaparak Bade'yi de alıp yıldırım nikahı kıydılar. Şimdi herkes 40. bölümde neler olacağını merak eder hale geldi. Esma Sultan oğlu Murat'ın bu davranışına nasıl bir tepki verecek? Ev halkı bu durumda ne yapacak? Öte yandan Fikret'in Esra ile birlikteliği ifşalanıyor. İpek kocası Fikret'i takip ettiriyor ve ailesine Fikret'in kendisini aldattığını söylüyor. Esma Sultan Fikret'e ateş püskürüyor. Bakalım İstanbullu Gelin'in 40. bölümünde neler olacak? İstanbullu Gelin'in 39. bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde linkleri mevcuttur.İstanbullu Gelin 40. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Esma Garip'ten ayrılma kararı alıyor ve bir diyalog gerçekleştiriyorlar. Garip, "Esma sorun ne sensin ne benim. Belki çocuk gerçekten sevdi o kızı. Belki böylece kendi kişiliğini de geliştirecek. Hatırla ben de sizin evde çalışıyordum. Neden babanın sana davrandığı gibi davranıyorsun oğluna? der Esma Hanım'ın cevabı da; Ben oğlumu tanıyorum da onun için. Sorun sadece Bade olsa keşke. Kazan kaldırdılar. Ağzımı her açsam lafı ağzıma tıkıyorlar. Ben oğullarımdan bu kadar saygısızlık görmedim. Bana öyle öfkeli bakıyorlar ki bakışları canımı acıtıyorlar. Dilimi bağlıyorlar." Hani bu defa bizim için mücadele edecektin? Kararlısın... Bu durumda ben ne söyleyebilirim ki? Bu defa da bizi çocukların için terk edeceksin? Esma Sultan Garip'e onu çok sevdiğini söylüyor.Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile büyük sevinç yaşadılar. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçiyordu. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı aldılar. Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yarattı. Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verdi. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etmektedir. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırladı. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den geldi.