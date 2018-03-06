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İstanbullu Gelin 40. bölüm fragmanı izle: Murat-Esma krizi

İstanbullu Gelin 40. bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde aile içinde Murat ve Esma Sultan krizi yaşanıyor.

İstanbullu Gelin 40. bölüm fragmanı izle: Murat-Esma krizi
Star TV'nin cuma günlerine damga vuran dizisi İstanbullu Gelin'in 40. bölüm fragmanı yayaınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Murat ve Bade'nin evliliği konakta büyük bir kriz yaratıyor. Esma Sultan, bu haberle birlikte yıkılırken Bade'ye kötü davranmaya başlıyor. Bu durum ise Murat'ın ağırına gidiyor. Esma ile Murat arasında ipler iyice geriliyor.

MURAT'TAN ESMA'YA AĞIR SÖZLER


Eşi Bade'yi koruması altına alan Murat, konakta annesi için ağır ifadeler kullanıyor ve sözü Esma'nın Garip'le olan ilişkisine getiriyor. Bu andan itibaren Esma'nın Murat'a indirdiği tokat, geri dönülmez bir olayın fitilini ateşliyor. Faruk'un ise Murat'a olan tepkisi bir hayli sert oluyor.

ESMA AŞKINDAN VAZGEÇİYOR


Ailesini toparlamaya çalışan Esma, radikal bir karar alıyor. Garip'in evine giden Esma, yıllar sonra büyük bir aşk yaşadığı adamdan özür dileyerek, ayrılma kararı aldığını açıklıyor. Bu kararın ardından Garip'in tepkisi ise "Gitme" şeklinde oluyor.

İstanbullu Gelin yeni bölümüyle 9 Mart Cuma akşamı Star TV ekranlarında...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?


İstanbullu Gelin 39. bölümde, Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindeydi. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirdi. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı aldı. Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yarattı. Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verdi. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etti. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırladı. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den geldi.

İstanbullu Gelin son bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İSTANBULLU GELİN 39. BÖLÜM İZLE





 



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