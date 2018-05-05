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İstanbullu Gelin 48. son bölüm izle! Faruk'a ne oldu?

İstanbullu Gelin'in 48. bölümü dün akşam ekranlara geldi. İstanbullu Gelin son bölümde herkes Faruk'a ne olduğunu soruyor. Faruk rahatsızlandı mı yoksa Adem tarafından bir şey mi yapıldı?
 

İstanbullu Gelin 48. son bölüm izle! Faruk'a ne oldu?
İstanbullu Gelin dizisinin fanları Faruk'a ne olduğunu merak ediyor. İstanbullu Gelin son bölümde Adem Faruk'tan hesap sormak için kolları sıvıyor. Lansmanda herkes bir araya geliyor ama Faruk'a ulaşılamıyor. Süreyya'nın endişeleri gitgide artarken Faruk'un yol kenarında yattığı görülüyor. Faruk öldü mü yoksa baygın mı?

İstanbullu Gelin'in son bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İSTANBULLU GELİN 48. BÖLÜM

Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk’un Adem’le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır. Faruk’la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır. Boranlar kendi aralarında yaşanılanları hazmetmeye çalışırken İpek’in hamlesi Fikret’i büyük bir karara sürükler. Her şeye rağmen gerçekleştirilen lansmanda ise Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber gelir.



 


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