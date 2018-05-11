İstanbullu Gelin 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
İstanbullu Gelin 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Esma ile Süreyya'nın dertleşmeleri ve Osman ile Fikret'in konuşmaları duygu dolu anlar yaşatıyor.
GÖZLER ADEM'DE
Son bölümde arakadan hançerlendiğini hisseden Adem, Faruk'tan hesap soracağını dile getirmişti. İşte bu yüzden gözler Adem'e çevrilmiş durumda... Çaresizce iyi bir haber bekleyen Süreyya, Dilara'nın ağzından bilgi almaya çalışıyor.
ŞOKE EDEN SAHNE!
Tüm aile dağılmış vaziyette Faruk'tan haber almaya çalışırken kapıya gelen birisi Boranlar'a "Çok üzgünüm" diyor. İşte bu andan itibaren başta Esma olmak üzere tüm aile büyük bir yıkım yaşıyor. Şimdi herkesin merak ettiği soru: Faruk öldü mü?
İstanbullu Gelin 49. bölümüyle 11 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında...