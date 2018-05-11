Akın Güler

İstanbullu Gelin 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Faruk'un hala ortaya çıkmaması Boranlar ailesini bir yandan da birbirine bağlıyor. Esma, Anneler Günü'ne yaklaşılırken oğluna kavuşmak isterken kızının da Süreyya olduğunu söylüyor. Bu anlarda Süreyya'nın gözlerinden yaşlar döükülüyor. Fikret ise kardeşi Osman'ı teselli etmek için temennilerde bulunuyor.Son bölümde arakadan hançerlendiğini hisseden Adem, Faruk'tan hesap soracağını dile getirmişti. İşte bu yüzden gözler Adem'e çevrilmiş durumda... Çaresizce iyi bir haber bekleyen Süreyya, Dilara'nın ağzından bilgi almaya çalışıyor.Tüm aile dağılmış vaziyette Faruk'tan haber almaya çalışırken kapıya gelen birisi Boranlar'a "Çok üzgünüm" diyor. İşte bu andan itibaren başta Esma olmak üzere tüm aile büyük bir yıkım yaşıyor. Şimdi herkesin merak ettiği soru: Faruk öldü mü?İstanbullu Gelin 49. bölümüyle 11 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında...