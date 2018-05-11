Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

İstanbullu Gelin 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

İstanbullu Gelin 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Esma ile Süreyya'nın dertleşmeleri ve Osman ile Fikret'in konuşmaları duygu dolu anlar yaşatıyor.
 

İstanbullu Gelin 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
İstanbullu Gelin 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Faruk'un hala ortaya çıkmaması Boranlar ailesini bir yandan da birbirine bağlıyor. Esma, Anneler Günü'ne yaklaşılırken oğluna kavuşmak isterken kızının da Süreyya olduğunu söylüyor. Bu anlarda Süreyya'nın gözlerinden yaşlar döükülüyor. Fikret ise kardeşi Osman'ı teselli etmek için temennilerde bulunuyor.



GÖZLER ADEM'DE

Son bölümde arakadan hançerlendiğini hisseden Adem, Faruk'tan hesap soracağını dile getirmişti. İşte bu yüzden gözler Adem'e çevrilmiş durumda... Çaresizce iyi bir haber bekleyen Süreyya, Dilara'nın ağzından bilgi almaya çalışıyor.

ŞOKE EDEN SAHNE!

Tüm aile dağılmış vaziyette Faruk'tan haber almaya çalışırken kapıya gelen birisi Boranlar'a "Çok üzgünüm" diyor. İşte bu andan itibaren başta Esma olmak üzere tüm aile büyük bir yıkım yaşıyor. Şimdi herkesin merak ettiği soru: Faruk öldü mü?




İstanbullu Gelin 49. bölümüyle 11 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında...
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kim Kardashian, Alice Marie Johnson için Donald Trump ile konuşmak istiyor

Kim Kardashian, Alice Marie Johnson için Donald Trump ile konuşmak istiyor
Kendall Jenner: Kardeşimin bebeği olması çok garip

Kendall Jenner: Kardeşimin bebeği olması çok garip
Devran Çağlar'ın son hali

Devran Çağlar'ın son hali
Lisa Appleton plajda göğüs şov yaptı

Lisa Appleton plajda göğüs şov yaptı
Survivor ödül (baraka) oyununu kim kazandı? (10 Mayıs 2018) 68. yeni bölüm fragmanı

Survivor ödül (baraka) oyununu kim kazandı? (10 Mayıs 2018) 68. yeni bölüm fragmanı
Cannes'da göğüs krizi

Cannes'da göğüs krizi
Didem Soydan açıkladı: Bıraktım

Didem Soydan açıkladı: Bıraktım
Şahsiyet’in yeni bölümleri bu akşam

Şahsiyet’in yeni bölümleri bu akşam
Transparan Deniz Akkaya

Transparan Deniz Akkaya

Yalın: Yürütemedik, ayrıldık

Yalın: Yürütemedik, ayrıldık
Murat Boz'un o sözü Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un o sözü Aslı Enver'e mi?