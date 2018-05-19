Cuma günlerinin en heyecanlı dizisi İstanbullu Gelin'in 50. bölümü dün akşam seyircisiyle buluştu. İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya, Gözde'yi görür görmez bir sorunun yaşanacağını anlıyor, ki öyle de oluyor. Geçen yaz Süreyya'nın gidişiyle çaresiz kalıp Gözde'yle bir kere takılan Faruk'un artık işi çok zor. Süreyya gemileri yakmış durumda... Gözde'nin gelişi Faruk'la Sürayya'nın ilişkisini geri dönülmez bir sürece sokuyor. Son sahnede Gözde ile Süreyya'nın karşılaşmasında neler yaşanacağı ise merak konusu...

istanbullu Gelin 50. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM

İSTANBULLU GELİN 51. BÖLÜM ÖN GÖSTERİMİ

Son bölümün ekrana gelmesinin ardından İstanbullu Gelin 51. bölüm ön gösterimi yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Gözde ile kozlarını paylaşan Süreyya, Faruk ile büyük bir tartışma yaşıyor. Faruk kendisini aklamaya çalışırken Süreyya ise çok zor durumda...

İstanbullu Gelin yeni bölümüyle 25 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında...