İstanbullu Gelin 50. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Burcü ve Osman'ın ailesi konakta buluşuyor. Organizasyonun sürpriz ismi ise Siren oluyor. Siren'in gelişiyle birlikte sürprizlerde art arda patlıyor. Güzel kadın, Boğaç'la evlendiğini söyleyince herkes şaşırıp kalıyor. Siren, Garip'in bu olaya sinirlendiğini söyleyince Esma kıskanç tavırlar sergiliyor.

GÖZDE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Gözde Boranların konağına geliyor. Süreyya, Gözde'yi görür görmez bu işte bir bit yeniği olduğunu düşünüyor. Faruk ise eskilerde kalan bu kadını görünce ne yapacağını şaşırıyor. Faruk, "Sen ne yapmaya çalışıyorsun!" diyerek Gözde'ye çıkışırken hayatından bir an evvel çıkarmak için birilerini devreye sokuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Faruk Hayatta mı? Faruk’a ulaşamayan Boran’lar iyice endişelenmeye başlamıştır. Esma, Adem’den şüphelenmektedir. Bir süre bekledikten sonra emniyet ile irtibata geçerler ve Faruk’un cüzdanına ulaşırlar. Adem kendisini aklamak için eski tanıkları ile irtibata geçerek Faruk’u bulmaya çalışır. Esma ise Akif’ten Adem ile ilgili dosyayı polise vermesini ister. Vakit geçtikçe ümidini kaybetmeye çalışan Süreyya’nın en büyük destekçisi Esma Hanım olur. Süreyya’dan kendine anne demesini isteyen Esma Sultan bu hamlesi ile herkesi şaşırtır. Acı veren bekleyiş umulmadık bir isimden gelen haberle biter. Peki aldıkları haber doğru mudur? Faruk hayatta mıdır?