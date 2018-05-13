İstanbullu Gelin 50. bölüm ön gsterimi yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Burcu ve Osman evlilik hazırlıklarına başlıyor. Burcu evlilik öncesi strese girerken yardım için annesini çağırıyor. Siren'in birkaç gün sonra geleceğini zanneden Burcu ve Garip çalan zil sesinin ardından şoke oluyor. Siren hiç beklemeden çıkageliyor fakat beklenmedik bir sürprizle!





SİREN EVLENİYOR





Burcu'dan önce Siren evlenip herkesi şoka uğratıyor. Burcu annesinin evliliğine çok şaşırıken Garip'in surat ifadesi her şeyi özetliyor. Yalnız aile Siren'in evlendiği kişiyi görünce daha da durumur oluyor. Çünkü Boğaç'ı hem Burcu hem de Garip yakından tanıyorlar.





İstanbullu Gelin 50. bölümüyle 18 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında...



















