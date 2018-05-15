İstanbullu Gelin 50. bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Gözde Boranların konağına geliyor. Süreyya, Gözde'yi görür görmez bu işte bir bit yeniği olduğunu düşünüyor. Faruk ise eskilerde kalan bu kadını görünce ne yapacağını şaşırıyor. Faruk, "Sen ne yapmaya çalışıyorsun!" diyerek Gözde'ye çıkışırken hayatından bir an evvel çıkarmak için birilerini devreye sokuyor.

















SİREN ORTALIĞI KARIŞTIRDI





Siren, kızının düğün hazırlıkları için Türkiye'ye geliyor. Amerika'da evlenen Siren herkesi şoke ederken inanılmaz bir çıkış yapıp Fikret'e olan hislerini açıklıyor. Fikret bu sözleri duyunca ağzı açık kalıyor.





İstanbullu Gelin 50. bölümüyle 18 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarıdna...





SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?





Faruk Hayatta mı? Faruk’a ulaşamayan Boran’lar iyice endişelenmeye başlamıştır. Esma, Adem’den şüphelenmektedir. Bir süre bekledikten sonra emniyet ile irtibata geçerler ve Faruk’un cüzdanına ulaşırlar. Adem kendisini aklamak için eski tanıkları ile irtibata geçerek Faruk’u bulmaya çalışır. Esma ise Akif’ten Adem ile ilgili dosyayı polise vermesini ister. Vakit geçtikçe ümidini kaybetmeye çalışan Süreyya’nın en büyük destekçisi Esma Hanım olur. Süreyya’dan kendine anne demesini isteyen Esma Sultan bu hamlesi ile herkesi şaşırtır. Acı veren bekleyiş umulmadık bir isimden gelen haberle biter. Peki aldıkları haber doğru mudur? Faruk hayatta mıdır?











