İstanbullu Gelin 51. bölümüyle dün akşam Star TV ekranlarındaydı. Her cuma büyük bir heyecanla izlenen İstanbullu Gelin'in son bölümünde Süreyya ile Faruk arasında derin bir kriz yaşanırken ikilinin yüzleşmesi ve Esma'nın desteğiyle kriz tatlıya bağlandı. Herkes bu saatten sonra Osman ile Burcu'nun düğününe konsantre oldu. Düğün günü gelip çattığında ise Siren (Defne Samyeli) büyük bir sürpriz yaparak Ajda Pekkan'dan "Sana Neler Edeceğim" şarkısını söyledi.

BURCU'DAN ŞOKE EDEN ÇIKIŞ

Nikah töreni geldiğinde tüm aile büyük bir coşkuyal Osman ile Burcu'yu karşıladı. Masaya oturduklarında ise nikah memuru o kutsal soruyu sorduğun şoke eden bir gelişme yaşandı. Burcu'nun sözleriye tüm salonun ağzı açık kaldı ve büyük bir hüsran yaşandı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

İSTANBULLU GELİN 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 52. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Herkes şimdi nikahtan sonra neler yaşanacağını merak ediyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

İSTANBULLU GELİN 52. BÖLÜM FRAGMANI







































