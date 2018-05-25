İstanbullu Gelin'in 51. bölümü bu akşam ekranlara geliyor. İstanbullu Gelin yeni bölümde Boranlar geçmişe gidiyor. Sandıktan Faruk, Fikret, Osman ve Murat'ın bebeklik giysileri ve oyuncakları çıkıyor. Tüm aile giysi ve oyuncaklarla geçmişi yad ederken Gözde'nin gelişiyle hüsrana uğrayan Süreyya ise bu anlarda tepkisiz kalmayı tercih ediyor.

Burcu ve Osman'ın düğün töreni sonunda gerçekleşiyor. Siren (Defne Samyeli) kızının düğününde tüm davetlililere çok özel bir sürpriz yaparak Ajda Pekkan'dan "Sana neler edeceğim" şarkısını söylüyor. Siren'in düğünde giydiği kıyafet ise göz ziyafeti yaşatıyor.

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Geçen yaz Süreyya'nın kendisini terk etmesiyle Gözde'yle takılan Faruk, hayatının en zor sürecinden geçiyor. Süreyya ise bitmiş durumda... Gözde'yle yüz yüze gelen Süreyya çılgına dönerken Faruk'tan hıncını almaya çalışıyor.

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ESMA'DAN GELİNİNE DESTEK

Bu zorlu süreçte Süreyya'ya en büyük destek Esma Hanımdan geliyor. İperk ise destek mi oluyor köstek mi oluyor belli değil... Hamile olan Süreyya en çok bebeği için endişelenirken Faruk'u affedip affetmeyeceği ise diziyi sıkı bir şekilde takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor Son yüzleşme içinse heyecan dorukta...