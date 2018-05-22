İstanbullu Gelin 51. bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde geçen yaz Süreyya'nın kendisini terk etmesiyle Gözde'yle takılan Faruk, hayatının en zor sürecinden geçiyor. Süreyya ise bitmiş durumda... Gözde'ye yüz yüze gelen Süreyya çılgına dönerken Faruk'tan hıncını almaya çalışıyor.

ESMA'DAN GELİNİNE DESTEK

Bu zor süreçte Süreyya'ya en büyük destek Esma Hanımdan geliyor. İperk ise destek mi oluyor köstek mi oluyor belli değil... Hamile olan Süreyya en çok bebeği için endişelenirken Faruk'u affedip affetmeyeceği ise diziyi sıkı bir şekilde takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor Son yüzleşme içinse heyecan dorukta...

İstanbullu Gelin 51. bölümü ile 25 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Fikret’in konağa getirdiği konuk herkeste merak yaratırken, Adem planı işlediği için memnundur. Düğün için gelen Siren’in verdiği haber hem Garip hem de Boranlar için büyük sürpriz olur. Senem’in Akif’ten şüphelenmesiyle girdiği macera ise Faruk ve Süreyya için bambaşka bir yüzleşmenin habercisidir.



