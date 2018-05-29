İstanbullu Gelin 52. bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Burcu'nun Osman'ı nikah masasında terk etmesi büyük bir krize neden oluyor. Esma Hanım, rahatsızlanırken Garip ile arası açılıyor. Burcu ile Osman tekrar yüzleşirken Burcu kendisini ifade etmeye çalışıyor. Garip ise kızına öfkeli...

REYHAN ÖLDÜ MÜ?

İstanbullu Gelin yeni bölümde şoke eden bir olay gerçekleşiyor. Adem bir anda "Anne" diye bağırarak hastaneye koşuyor. Bu da akıllara Reyhan öldü mü?" sorusunu akıllara getiriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya, Gözde’ye varlığının onların ilişkisi üzerinde bir etkisini olmayacağını söyler. Fakat Faruk’u affetmesi bu durumu sindirmesi kolay olmayacaktır. Adem’in hızla harekete geçmesi ile Gözde’nin şirketi ile anlaşma imzalanır. Fikret bu sayede Gözde ile Faruk arasındaki ilişkiyi öğrenir. Faruk’un da hata yapabilmesi içten içe hoşuna gitmiştir. Siren ise Boğaç’ın onu dolandırmak istediğini anlar ve evliliğini bitirme kararı alır. Osman düğün hazırlıkları sırasında kendisine yer bulamadığı için zaman zaman boğulmaktadır. Nikah günü geldiğinde ise beklenmeyen bir karar ile herkes şaşkın kalacaktır.