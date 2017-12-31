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İstanbullu Gelin dizisinde 31. bölümde neler oldu? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi İstanbullu Gelin'de heyecan yine doruktaydı. İstanbullu Gelin31. bölümün ardından,  32.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Peki, İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

31 Aralık 2017, Pazar 13:28
İstanbullu Gelin dizisinde 31. bölümde neler oldu? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisi yayınlanan son bölümüyle diziseverleri ekran başına kilitlemeye devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bıraktı.

Son bölümün bitmesinin ardından diziseverler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Peki, İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.



 
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