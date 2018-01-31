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İstanbullu Gelin dizisinde Defne Samyeli sürprizi!

Eski haber spikeri Defne Samyeli, cuma günleri yayınlanan İstanbullu Gelin dizisine dahil oldu. Defne Samyeli, konuk oyuncu olarak yer alacak

31 Ocak 2018, Çarşamba 15:52
İstanbullu Gelin dizisinde Defne Samyeli sürprizi!
Ekran tarihinin unutulmaz haber spikerleri arasında yer alan Defne Samyeli, son yıllarda oyuncu ve şarkıcı kimlikleriyle adından söz ettiriyor. Defne Samyeli şimdi de İstanbullu Gelin dizisine dahil oldu.

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DAHA ÖNCE KURTLAR VADİSİ'NDE DE OYNAMIŞTI

Önceki yıl Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği ajan Zeynep karakteriyle beğeni toplayan Samyeli, son dönemde çok sayıda film ve dizi teklifi alıyor.


Defne Samyeli

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli'nin, Star TV'nin cuma akşamlarına damgasını vuran fenomen dizisi 'İstanbullu Gelin'e konuk oyuncu olacağı öğrenildi.

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GARİP'İN ESKİ EŞİ ROLÜNDE OLACAK

Defne Samyeli 'İstanbullu Gelin'de Garip karakterini canlandıran usta tiyatrocu Tamer Levent'in eski eşi Siren'i canlandıracak.


Tamer Levent

İSTANBULLU GELİN DİZİSİNİN 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI:



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