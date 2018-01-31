İstanbullu Gelin dizisinde Defne Samyeli sürprizi!

Defne Samyeli sahneye geri döndü

DAHA ÖNCE KURTLAR VADİSİ'NDE DE OYNAMIŞTI

Tuba Büyüküstün, Defne Samyeli'den bakın ne istedi!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Mehmet Korutürk ile yakalandı

Defne Samyeli formunun sırrını anlattı

GARİP'İN ESKİ EŞİ ROLÜNDE OLACAK

İSTANBULLU GELİN DİZİSİNİN 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI:

İstanbullu Gelin 34. bölümde Aslı Enver, söylediği şarkıyla ekran başındakileri mest etti

İstanbullu Gelin'in genç aşıkları evlenecek

Çiğdem Saltık

Ekran tarihinin unutulmaz haber spikerleri arasında yer alan, son yıllarda oyuncu ve şarkıcı kimlikleriyle adından söz ettiriyor.şimdi de İstanbullu Gelin dizisine dahil oldu.Önceki yıl Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği ajankarakteriyle beğeni toplayan Samyeli, son dönemde çok sayıda film ve dizi teklifi alıyor.Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli'nin, Star TV'nin cuma akşamlarına damgasını vuran fenomen dizisi 'İstanbullu Gelin'e konuk oyuncu olacağı öğrenildi.Defne Samyeli 'İstanbullu Gelin'de Garip karakterini canlandıran usta tiyatrocu Tamer Levent'in eski eşi Siren'i canlandıracak.