İstanbullu Gelin dizisinde Defne Samyeli sürprizi!

Ekran tarihinin unutulmaz haber spikerleri arasında yer alan Defne Samyeli
, son yıllarda oyuncu ve şarkıcı kimlikleriyle adından söz ettiriyor. Defne Samyeli
şimdi de İstanbullu Gelin dizisine dahil oldu.
Defne Samyeli sahneye geri döndü
DAHA ÖNCE KURTLAR VADİSİ'NDE DE OYNAMIŞTI
Önceki yıl Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği ajan Zeynep
karakteriyle beğeni toplayan Samyeli, son dönemde çok sayıda film ve dizi teklifi alıyor.
Defne Samyeli
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli'nin, Star TV'nin cuma akşamlarına damgasını vuran fenomen dizisi 'İstanbullu Gelin'e konuk oyuncu olacağı öğrenildi.
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GARİP'İN ESKİ EŞİ ROLÜNDE OLACAK
Defne Samyeli 'İstanbullu Gelin'de Garip karakterini canlandıran usta tiyatrocu Tamer Levent'in eski eşi Siren'i canlandıracak.
Tamer Levent
İSTANBULLU GELİN DİZİSİNİN 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI:
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Çiğdem Saltık