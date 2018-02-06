İstanbullu Gelin dizisine Defne Samyeli damga vurdu (Yeni fragmanda görüldü)

İstanbullu Gelin dizisine dahil olan Defne Samyeli, minisiyle ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı. Yeni bölüm fragmanında Defne Samyeli, en çok dikkat çeken isim oldu