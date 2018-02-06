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İstanbullu Gelin dizisine Defne Samyeli damga vurdu (Yeni fragmanda görüldü)

İstanbullu Gelin dizisine dahil olan Defne Samyeli, minisiyle ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı. Yeni bölüm fragmanında Defne Samyeli, en çok dikkat çeken isim oldu

06 Şubat 2018, Salı 13:40
İstanbullu Gelin dizisine Defne Samyeli damga vurdu (Yeni fragmanda görüldü)
Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Diziye dahil olacağı konuşulan Defne Samyeli, fragmanda görüldü.

Dizinin yayınlanan fragmanında Defne Samyeli'nin minisi olay yarattı.

Defne Samyeli, diziye Garip Bey'in eski eşi olarak dahil oldu.

Defne Samyeli, rüzgarın azizliğine uğradı:




Defne Samyeli

DAHA ÖNCE KURTLAR VADİSİ'NDE OYNAMIŞTI

Önceki yıl Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği ajan Zeynep karakteriyle beğeni toplayan Defne Samyeli, son dönemde çok sayıda film ve dizi teklifi alıyor.

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