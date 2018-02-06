İstanbullu Gelin dizisine Defne Samyeli damga vurdu (Yeni fragmanda görüldü)

Star TV
'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin
'in 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Diziye dahil olacağı konuşulan Defne Samyeli
, fragmanda görüldü.
Dizinin yayınlanan fragmanında Defne Samyeli
'nin minisi olay yarattı.
Defne Samyeli
, diziye Garip Bey
'in eski eşi olarak dahil oldu.
Defne Samyeli, rüzgarın azizliğine uğradı:
Defne Samyeli
DAHA ÖNCE KURTLAR VADİSİ'NDE OYNAMIŞTI
Önceki yıl Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği ajan Zeynep
karakteriyle beğeni toplayan Defne Samyeli, son dönemde çok sayıda film ve dizi teklifi alıyor.
Defne Samyeli sahneye geri döndü
İstanbullu Gelin 34. bölümde Aslı Enver, söylediği şarkıyla ekran başındakileri mest etti
İstanbullu Gelin'in genç aşıkları evlenecek
Çiğdem Saltık