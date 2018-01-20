İstanbullu Gelin dizisi bu hafta ekranlara gelen 33. bölümüyle izleyicilerine yine nefes kesen dakikalar yaşattı. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi İstanbullu Gelin'de heyecan doruktaydı. İşte detaylar..." />

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İstanbullu Gelin dizisinin 33. bölümüne damga vuran evlilik teklifi

İstanbullu Gelin dizisi bu hafta ekranlara gelen 33. bölümüyle izleyicilerine yine nefes kesen dakikalar yaşattı. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi İstanbullu Gelin'de heyecan doruktaydı. İşte detaylar...

20 Ocak 2018, Cumartesi 15:31
İstanbullu Gelin dizisinin 33. bölümüne damga vuran evlilik teklifi
İstanbullu Gelin dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına kilitledi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırdı. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verdi. 

Konaktaki bir tuhaflık Faruk’u harekete geçirdi. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirdi. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırdı. Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırdı. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verdi.


AKİF SENEM'E EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ


Benzer süreçler yaşayan Süreyya ve Senem hamile olmaktan şüphelendiler ve test yapmaya karar verdiler. Öte yandan Faruk'un yardımcısı Akif, Süreyya'nın yaşayan tek akrabası olan teyzesi Senem'e evlilik teklifi etti. 

İstanbullu Gelin'in 33. bölümünde en çok Akif'in Senem'e yaptığı evlilik teklifi  konuşuldu. İşte o anlar...





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İstanbullu Gelin dizisinde 31. bölümde neler oldu? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?İstanbullu Gelin dizisinde 31. bölümde neler oldu? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?


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