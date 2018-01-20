İstanbullu Gelin dizisinin 33. bölümüne damga vuran evlilik teklifi



AKİF SENEM'E EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

İstanbullu Gelin dizisinin 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisinde 31. bölümde neler oldu? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Elif Bayram

yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına kilitledi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Süreyya’nın söylediklerikafasını karıştırdı. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verdi.Konaktaki bir tuhaflıkharekete geçirdi. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirdi. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırdı.söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırdı.sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verdi.Benzer süreçler yaşayanhamile olmaktan şüphelendiler ve test yapmaya karar verdiler. Öte yandanyardımcısı Akif, Süreyya'nın yaşayan tek akrabası olan teyzesi Senem'e evlilik teklifi etti.en çok Akif'in Senem'e yaptığı evlilik teklifi konuşuldu. İşte o anlar...