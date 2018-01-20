İstanbullu Gelin dizisinin 33. bölümüne damga vuran evlilik teklifi

İstanbullu Gelin dizisi
yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına kilitledi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün
kafasını karıştırdı. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verdi.
Konaktaki bir tuhaflık Faruk’u
harekete geçirdi. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirdi. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırdı. Süreyya’nın
söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırdı. Osman
sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verdi.
AKİF SENEM'E EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ
Benzer süreçler yaşayan Süreyya ve Senem
hamile olmaktan şüphelendiler ve test yapmaya karar verdiler. Öte yandan Faruk'un
yardımcısı Akif, Süreyya'nın yaşayan tek akrabası olan teyzesi Senem'e evlilik teklifi etti.
İstanbullu Gelin'in 33. bölümünde
en çok Akif'in Senem'e yaptığı evlilik teklifi konuşuldu. İşte o anlar...
İstanbullu Gelin dizisinin 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisinde 31. bölümde neler oldu? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Elif Bayram