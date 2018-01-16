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İstanbullu Gelin dizisinin 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi İstanbullu Gelin son bölümde; Süreyya ve Esma aralarındaki buzlar sonunda erir. Ancak geçmişin intikamıyla yanıp tutuşan Reyhan, Esma'nın sonunu hazırlamak için kendini de ateşe atarak akıl almaz bir hamle yapar. Peki, İstanbullu Gelin 32.bölümün ardından, İstanbullu Gelin 33.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

İstanbullu Gelin dizisinin 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisinde son bölümde yaşanan olay konakta beklenmedik bir ittifak kurulmasına sebep olur. Adem’in dahi öngöremediği bir gelişme Fikret’i tehlikeli durumların içine çeker. Dilara’nın söylediği bir bilgi Süreyya’yı büyük kaygılara sürükler. Begüm’den gelen yemek daveti ve ardından yaşananlar Süreyya ile Faruk’un iki ayrı uçta duygu değişimi yaşamalarına sebep olur. Reyhan’ın bildikleri Esma’yı, Esma’nın bildikleri ise Reyhan’ı köşeye sıkıştırır. İki kadın arasındaki restleşme onları korkunç bir sonla burun buruna getirir.

Peki, heyecan dolu son bölümün ardından, merakla beklenen İstanbullu Gelin 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İşte İstanbullu Gelin 33. bölüm fragmanı-izle:



İSTANBULLU GELİN 33. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Aslı Enver, Özcan Deniz, İpek Bilgin ve Fırat Tanış gibi isimlerin rol aldığı İstanbullu Gelin 33. bölümü 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.

 


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