İstanbullu Gelin dizisinin 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İşte İstanbullu Gelin 33. bölüm fragmanı-izle:

İSTANBULLU GELİN 33. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çiğdem Saltık

nde son bölümde yaşanan olay konakta beklenmedik bir ittifak kurulmasına sebep olur. Adem’in dahi öngöremediği bir gelişme Fikret’i tehlikeli durumların içine çeker. Dilara’nın söylediği bir bilgi Süreyya’yı büyük kaygılara sürükler. Begüm’den gelen yemek daveti ve ardından yaşananlar Süreyya ile Faruk’un iki ayrı uçta duygu değişimi yaşamalarına sebep olur. Reyhan’ın bildikleri Esma’yı, Esma’nın bildikleri ise Reyhan’ı köşeye sıkıştırır. İki kadın arasındaki restleşme onları korkunç bir sonla burun buruna getirir.Peki, heyecan dolu son bölümün ardından, merakla beklenenyayınlandı mı?Başrollerindevegibi isimlerin rol aldığı33. bölümü 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.