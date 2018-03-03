İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünde aksiyon arttı! 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



İSTANBULLU GELİN 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



MURAT VE BADE'NİN EVLİLİK KARARI KONAKTA BÜYÜK TEPKİ ALDI

Star TV İstanbullu Gelin 39. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle

İstanbullu Gelin 39. bölüm! Süreyya'nın hamile sahnesi

İstanbullu Gelin 39. bölüm fragmanı yayınladı mı?

Elif Bayram

dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine ilginç anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindeydi. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirmeye başladı. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi.Peki,dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin'in fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindedir. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirmektedir. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı alırlar. Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yaratır.sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verir. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etmektedir. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırlar. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den gelecektir.