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İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünde aksiyon arttı! 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde bebek heyecanı yaşayan Süreyya ve Faruk, bu haberi bir süre saklamaya karar verdi. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

03 Mart 2018, Cumartesi 12:56
İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünde aksiyon arttı! 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine ilginç anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindeydi. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirmeye başladı. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi.


İSTANBULLU GELİN 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?


Peki, İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin'in fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.


MURAT VE BADE'NİN EVLİLİK KARARI KONAKTA BÜYÜK TEPKİ ALDI


Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindedir. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirmektedir. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı alırlar. Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yaratır.

Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verir. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etmektedir. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırlar. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den gelecektir.



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