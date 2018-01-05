İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? (31. bölüm fragmanı-izle)

Başrollerini Özcan Deniz
ve Aslı Enver'
in paylaştığı Star TV
ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin
her hafta cuma günleri ekranlara geliyor.
Yılbaşı haftası nedeniyle 31. bölümü ekranlara gelmeyen İstanbullu Gelin
yeni bölümüyle 12 Ocak Cuma günü yayınlanacak.
31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Adem
'in tehdidi Garip
'i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya
'nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk
'un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan
'ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can
sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecek.
İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜM 1. FRAGMANI
İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜM 2. FRAGMANI
İstanbullu Gelin'in genç aşıkları evlenecek
İstanbullu Gelin'in Senem'i Neslihan Yeldan'ın para karakteri
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Çiğdem Saltık