İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? (31. bölüm fragmanı-izle)

31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜM 1. FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜM 2. FRAGMANI

İstanbullu Gelin'in genç aşıkları evlenecek

İstanbullu Gelin'in Senem'i Neslihan Yeldan'ın para karakteri

Çiğdem Saltık

Başrollerinivein paylaştığıekranlarında yayınlananher hafta cuma günleri ekranlara geliyor.Yılbaşı haftası nedeniyle 31. bölümü ekranlara gelmeyenyeni bölümüyle 12 Ocak Cuma günü yayınlanacak.'in tehdidi'i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber'nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır.'un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır.'ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır.sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecek.