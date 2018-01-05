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İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? (31. bölüm fragmanı-izle)

Star Tv ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'in 31. yeni bölümü yılbaşı haftası nedeniyle önümüzdeki hafta ekrana gelecek. Boran Konağı'nın yeni bir sırla sarsılacağı İstanbullu Gelin'in 31. yeni bölümü 12 Ocak Cuma günü yayınlanacak

İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? (31. bölüm fragmanı-izle)
Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin her hafta cuma günleri ekranlara geliyor.

Yılbaşı haftası nedeniyle 31. bölümü ekranlara gelmeyen İstanbullu Gelin yeni bölümüyle 12 Ocak Cuma günü yayınlanacak.

31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adem'in tehdidi Garip'i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya'nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk'un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan'ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecek.

İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜM 1. FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜM 2. FRAGMANI

İstanbullu Gelin'in genç aşıkları evlenecek İstanbullu Gelin'in genç aşıkları evlenecek

İstanbullu Gelin'in Senem'i Neslihan Yeldan'ın para karakteriİstanbullu Gelin'in Senem'i Neslihan Yeldan'ın para karakteri
 

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