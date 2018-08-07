İstanbullular bugüne dikkat
Meteoroloji’den alınan bilgiye göre, bugünden itibaren Marmara'nın kuzeybatısı ile Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklarda hissedilir derecede bir düşüş beklenmiyor
Yağışın Perşembe gününden itibaren Karadeniz Bölgesi'nin kuzeydoğusunda etkisini sürdüreceği ve yurdu terk etmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 30 derece civarında, Karadeniz’de ise 28 derece olması tahmin ediliyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!
İstanbul’da Çarşamba günü gök gürültülü ve sağanak yağış beklenirken, Perşembe günü parçalı bulutlu ve 30 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
DİĞER İLLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Ankara: 31 derece
İzmir: 36 derece
Sinop: 30 derece
Trabzon: 27 derece
Diyarbakır:41 derece