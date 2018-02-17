İstanbullular dikkat! 3 ilçede su kesintisi olacak

Senim Tanay

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre Mimarsinan Silivri ve Semizkumlar Mahallesi isale hatlarında gerçekleştirilecek vana değişim çalışmaları nedeniyleBüyükçekmece’de Kumburgaz, Bahçelievler, Güzelce ve Celaliye mahalleleri, Silivri’de Semizkumlar, Kamiloba ve Selimpaşa mahalleleri ile Silivri’nin üst kotlarına su verilemeyecek.Orhanlı Ana İsale Hattı’nda yapılacak debimetre montaj çalışmaları nedeniyleTuzla’da İçmeler, Aydıntepe, Kavakpınar, Mimar Sinan ve Şifa mahalleleri ile Arçelik Fabrikası bölgesi su alamayacak.