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İstanbullular dikkat! Derbi nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar dikkat! Bugün oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nedeniyle bazı yollar kapalı olacak. İşte İstanbul'da 25 Şubat tarihinde kapalı olacak olan yollar ve alternatif güzergahlar...

İstanbullular dikkat! Derbi nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park Stadı'nda oynanacak maç ile ilgili tedbirler kapsamında, saat 14.30'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapanacağı bildirildi. Açıklamada, stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyeceği, akımın Asker Ocağı Caddesi'ne verileceği, Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akımın, Dolmabahçe istikametine yönlendirilmeyeceği belirtildi.
 

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR


Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikametinin araç trafiğine kapatılacağı aktarılan açıklamada, Kadırgalar alt baştan stat civarına akım sağlanamayacağı, akımın Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaşistikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından, Kabataş istikametine yönlendirileceği ifade edildi. Açıklamada, Dolmabahçe'den gelen akımın iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikametinin araç trafiğine kapatılacağı vurgulanarak, "Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım, Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek.

Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak. Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek ve Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak." denildi.


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