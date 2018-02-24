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İstanbullular dikkat! Sular 16 saat akmayacak

İSKİ, bakım,onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 26 Şubat 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 27 Şubat 2018 Salı günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde bazı noktalarda su kesintisinini yapılacağını duyurdu
 

İstanbullular dikkat! Sular 16 saat akmayacak
İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle 26 Şubat 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 27 Şubat 2018 Salı günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler:

Beyoğlu İlçesi: Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş Hasanefendi ve Ömer Avni Mahalleleri ile Gümüşsuyu Mahallesi alt kotları.

Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy Mahalleleri ile Bebek Mahallesi alt kotları

Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.

Şişli İlçesi: Yayla, Feriköy ve Yenişehir Mahalleleri."
 


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