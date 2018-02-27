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İstanbullular dikkat! Yarın için fırtına uyarısı yapıldı

Yarın (28 Şubat Çarşamba) İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına bekleniyor

27 Şubat 2018, Salı 17:22
İstanbullular dikkat! Yarın için fırtına uyarısı yapıldı
Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yarın kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına esecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın güney ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerinden İstanbul çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 


YARIN KAR DA GELİYOR


İstanbul bu haftaya soğuk başladı. Meteoroloji 5 günlük hava tahminine baktığımız zaman çarşamba günü sulu kar ve perşembe günü kar yağışı gösteriyordu ancak İstanbul'da kar beklenilenin aksine bu sabah yağdı. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 0 derece olacak.  Fakat karlı hava kısa sürecek. Cuma günü sıcaklığın yükselmesi ve yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.  

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