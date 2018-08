İstanbullular için iki mükemmel plaj: Yalıköy ve Çilingoz



Sıcaklar bunaltıyor. Özellikle İstanbul’da yaşayanlar, serinleyebilecekleri farklı alternatif arayışları içerisindeler. Siz de hem deniz, hem doğa üstelik de tarih meraklısı iseniz, bu yazıyı dikkatlice okumanızı öneririz.



İstanbul’un Avrupa yakasındaki en son ilçelerinden biri Silivri, diğeri de Çatalca’dır. Yalıköy ve Çilingoz da, Çatalca’ya bağlı iki ayrı sahil bölgesi. Çatalca, Karadeniz kıyısına açılıyor. Tarihin ilk devrelerinden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılmış. İstanbul’un su ihtiyacının karşılandığı Istıranca (Yıldız) Dağlarının çok büyük bir kısmı Çatalca sınırları içerisinde kalıyor. Roma ve Bizans devrinden kalmış görkemli su bentlerine ve M.S.491/518 yılları arasında hüküm süren Bizans İmparatoru l. Anastasios devrinde inşa edilmiş olan 75 Km’lik “uzun duvar” adıyla bilinen sura ev sahipliği yapıyor. Ama gidilmesini gerektiren tek ayrıcalıkları bu değil Çatalca’nın. Bu şirin ilçe, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen İstanbullulara başka alternatifler de sunuyor.



Yalıköy ve Çilingoz’da deniz keyfi



Eski ismi Podima olan Yalıköy, Çatalca ilçesinin Karadeniz’e kıyısı olan sahil köylerinden biri. Eski bir Rum köyü. Podima'nın anlamı: ”Postal”. Köy, geçmişte korsanların eğlence merkezlerindenmiş. Eski Rum evlerinin giriş katları, sahnesi olan tavernalar olarak kullanılmışlar.



Köy sahilinin en büyük özelliği kumsalında gizli. “Podima taşı” olarak da adlandırılan ve sahilinden elde edilen kum, camın hammaddesi olarak kullanılıyor. Ayrıca, eski İstanbul evleri ve bahçelerinde süsleme amaçlı kullanılan podima taşları da büyük ölçüde buradan çıkartılmışlar. Sahilde, Şişe Cam tesislerinden kalma eski bir iskele de bulunuyor. Camın ham maddesi Yalıköy'den çıkarılıyor ve önceden gemilerle o iskeleden Paşabahçe’ye gönderiliyormuş. İskele artık kullanılmıyor. Fakat kumun alınmasına devam ediliyor. Çıkartılan kum orada yıkanıp, karayolu ile gönderiliyor. Ayrıca Yalıköy’de şehir suyu arıtmalarında kullanılan kum madeni de var. Daha önce Fransızlar'ın keşfedip uzun yıllar çalıştırdığı ve günümüzde DSİ’ye ait olan bu tesiste Türkiye'nin ihtiyacı olan her yerine arıtma amaçlı kum gönderiliyor. Bu, çevresine her hangi bir zarar vermiyor. Ayrıca, Şişe Cam, resmi izinlerle, ormanlar içerisinde ocaklar açarak cam madeni de çıkartıyor. Yani denize girdiğiniz yerde böyle değerli bir kumsal var. Bir de hırçın Karadeniz’in, sakin bir sahili.



Çilingoz Tabiat Parkı



Çilingoz Tabiat Parkı, hareketli morfolojik yapısı, uygun iklim koşulları, ulaşımın kolaylığına rağmen yoğun yapılaşma olmaması nedeniyle deniz kirliliğinin de bulunmadığı bir alan. Zengin bir bitki dokusuna sahip bulunuyor. Çilingoz’da Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait bir dinlenme tesisi var. Ama sadece kendi personeli yararlanabiliyor. Bunun dışında bir restoran ve büfe bulunuyor. Çadır veya karavan kampı için kiraya verilen yerler mevcut. Her zaman taze tatlı su ve deniz balığı bulmak mümkün



Çilingoz sahilinde Akvaryum adı verilen ve merdiven basamaklarına dönüşerek yükselen doğal bir kayalıktan denize atlamanın doyumsuz tadı da yöreye özgü bir ayrıcalık. Çilingoz Tabiat Parkı bulundurduğu farklı ekosistemler ile ulusal ölçekte olduğu kadar uluslararası ölçekte de ender ve çeşitlilik gösteren bir alan. Koyun iki yanındaki yarlar, mağaralar ve dere kenarlarının yanı sıra kumul üstündeki zengin bitki örtüsü sahile ayrı bir zenginlik katıyor.



Yalıköy ve Çilingoz haricinde, yukarıda bahsedilen tarihi duvar kalıntıları takip edilerek ulaşılacak olan Evcik Plajı da yine Çatalca’da tercih edilebilecek bir diğer seçenek. Duvarın bitiminde, Karadeniz’e sıfır noktada denizle buluştuğunuzda karşınıza çıkacak olan Georgios (Evcik ) Kilisesi kalıntıları da günün tatlı sürprizlerinden olacak.



Çatalca sahilleri, sahip oldukları zengin ve doğal bitki örtüsü, uzayıp giden kumsalları ve şirin koylarıyla, şehrin yanı başında, Karadeniz kıyısında hem günübirlik piknik hem de konaklama imkanları yaratıyor.



Nasıl Gidilir:



İstanbul - Yalıköy arası 50 kilometredir. Çilingoz ise Yalıköy’den 10 km.’lik bir mesafede bulunuyor. Yenibosna’dan Yalıköy’e sürekli kalkan Halk Otobüsleri bulunuyor. Yalıköy’e gelindiğinde dolmuş taksiler ile Çilingoz’a gidilebilmektedir.



