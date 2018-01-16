İstanbulspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?





ELJİF ELMAS'A LİSANS ÇIKTI!

Erdinç Şahin

Aatif Chahechouhe rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.Ceza sahası içinde topla buluşan Eslem Öztürk, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Carlos Kameni kurtarıyor.İstanbulspor takımından Mehmet Zeki Çelik sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.Samed Karakoç ile Oğuzhan Berber arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Samed Karakoç. Yarı alanın ortalarından İstanbulspor takımı oyuna başlayacak.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarOkan, Yalçın, Oğuzhan, Wellington, Mehmet Zeki, Muhammed, Kubilay, Eslem, Ali Dere, Kojic, ZaferKameni, Isla, Neustadter, Yiğithan, Hasan Ali Kaldırım, Samed, Oğuz Kağan, Mehmet Topal, Aatif, Alper, FernandaoFenerbahçe rövanşta tek farklı yenilginin yanı sıra gol atarak alacağı iki farklı mağlubiyette bile çeyrek finale çıkacak. İstanbulspor 2-0 kazanırsa karşılaşma uzatmalara gidecek. Sarı-Siyahlılar, 3 ya da daha farklı galibiyetlerde zoru başarıp adını bir üst tura yazdıracak.Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda bu akşam İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda 18 yaşındaki genç futbolcu Eljif Elmas bu karşılaşmanın kadrosuna alındı. Kocaman şans verirse Eljif ilk kez Fenerbahçe forması giyecek.