İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erdinç Şahin

son 16 turu rövanş maçında yarıntemsilcisiile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kazanarak avantaj sağlayan Fenerbahçe bu avantajını kullanarak bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Yalçın Koşukavak yönetiminde TFF 1. Lig'de beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen İstanbulspor ise sürpriz peşinde olacak.’nda yapılacak karşılaşma,’da başlayacak. Müsabaka,’den canlı yayınlanacak.Son 16 turunda ilk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor’un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.’nin karşılaşmaya gençlerden ve sezon içinde çok süre alamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.Fenerbahçe Türkiye Kupası 5. Tur'da Adana Demirspor'u 4-1 ve 6-0'lık skorlarla mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmıştı. Sarı-lacivertli takım Süper Lig'de ise bu sezon sadece 2 kez mağlup oldu. 17 maça çıkan Fenerbahçe 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.