Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanş maçında yarın TFF 1. Lig
temsilcisi İstanbulspor
ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kazanarak avantaj sağlayan Fenerbahçe bu avantajını kullanarak bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Yalçın Koşukavak yönetiminde TFF 1. Lig'de beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen İstanbulspor ise sürpriz peşinde olacak.
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Atatürk Olimpiyat Stadı
’nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30
’da başlayacak. Müsabaka, ATV
’den canlı yayınlanacak.
Son 16 turunda ilk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor’un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.
Fenerbahçe
’nin karşılaşmaya gençlerden ve sezon içinde çok süre alamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe Türkiye Kupası 5. Tur'da Adana Demirspor'u 4-1 ve 6-0'lık skorlarla mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmıştı. Sarı-lacivertli takım Süper Lig'de ise bu sezon sadece 2 kez mağlup oldu. 17 maça çıkan Fenerbahçe 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Erdinç Şahin